КС Франції отримав вісім скарг щодо виборів

Конституційна рада Франції отримала загалом вісім скарг у зв’язку з достроковими парламентськими виборами.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба органу.

До Конституційної ради надійшло вісім скарг, що стосуються виборчого процесу на дострокових парламентських виборах 30 червня і 7 липня.

Яких саме питань стосуються подані скарги, не уточнюють.

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Нагадаємо, екзитполи за підсумками фінального туру голосування, а слідом за ними і офіційні результати підтвердили сенсаційну перемогу альянсу лівих та друге місце пропрезидентського блоку, тоді як ультраправі опинилися на третьому місці.

Голова партії Макрона Стефан Сежурне заявив, що готовий працювати з основними партіями, але виключив будь-яку угоду з політичною силою Меланшона. Ліві поки не знають, кого висунуть кандидатом у прем'єри.

Детально про сенсаційні результати виборів читайте у статті Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України