КС Франції отримав вісім скарг щодо виборів
Конституційна рада Франції отримала загалом вісім скарг у зв’язку з достроковими парламентськими виборами.
Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба органу.
До Конституційної ради надійшло вісім скарг, що стосуються виборчого процесу на дострокових парламентських виборах 30 червня і 7 липня.
Яких саме питань стосуються подані скарги, не уточнюють.
Нагадаємо, екзитполи за підсумками фінального туру голосування, а слідом за ними і офіційні результати підтвердили сенсаційну перемогу альянсу лівих та друге місце пропрезидентського блоку, тоді як ультраправі опинилися на третьому місці.
Голова партії Макрона Стефан Сежурне заявив, що готовий працювати з основними партіями, але виключив будь-яку угоду з політичною силою Меланшона. Ліві поки не знають, кого висунуть кандидатом у прем'єри.
Детально про сенсаційні результати виборів читайте у статті Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України