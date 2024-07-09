Укр Рус Eng

КС Франції отримав вісім скарг щодо виборів

Новини — Вівторок, 9 липня 2024, 11:01 — Марія Ємець

Конституційна рада Франції отримала загалом вісім скарг у зв’язку з достроковими парламентськими виборами.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба органу. 

До Конституційної ради надійшло вісім скарг, що стосуються виборчого процесу на дострокових парламентських виборах 30 червня і 7 липня. 

Яких саме питань стосуються подані скарги, не уточнюють.

Реклама:

Нагадаємо, екзитполи за підсумками фінального туру голосування, а слідом за ними і офіційні результати підтвердили сенсаційну перемогу альянсу лівих та друге місце пропрезидентського блоку, тоді як ультраправі опинилися на третьому місці. 

Голова партії Макрона Стефан Сежурне заявив, що готовий працювати з основними партіями, але виключив будь-яку угоду з політичною силою Меланшона. Ліві поки не знають, кого висунуть кандидатом у прем'єри. 

Детально про сенсаційні результати виборів читайте у статті Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: