КС Франции получил восемь жалоб по выборам

Конституционный совет Франции получил всего восемь жалоб в связи с досрочными парламентскими выборами.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба органа.

В Конституционный совет поступило восемь жалоб, касающихся избирательного процесса на досрочных парламентских выборах 30 июня и 7 июля.

Каких именно вопросов касаются поданные жалобы, не уточняют.

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Напомним, экзитполы по итогам финального тура голосования, а вслед за ними и официальные результаты подтвердили сенсационную победу альянса левых и второе место пропрезидентского блока, тогда как ультраправые оказались на третьем месте.

Председатель партии Макрона Стефан Сежурне заявил, что готов работать с основными партиями, но исключил любое соглашение с политической силой Меланшона. Левые пока не знают, кого выдвинут кандидатом в премьеры.

Подробно о сенсационных результатах выборов читайте в статье Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины