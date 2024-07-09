КС Франции получил восемь жалоб по выборам
Конституционный совет Франции получил всего восемь жалоб в связи с досрочными парламентскими выборами.
Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба органа.
В Конституционный совет поступило восемь жалоб, касающихся избирательного процесса на досрочных парламентских выборах 30 июня и 7 июля.
Каких именно вопросов касаются поданные жалобы, не уточняют.
Напомним, экзитполы по итогам финального тура голосования, а вслед за ними и официальные результаты подтвердили сенсационную победу альянса левых и второе место пропрезидентского блока, тогда как ультраправые оказались на третьем месте.
Председатель партии Макрона Стефан Сежурне заявил, что готов работать с основными партиями, но исключил любое соглашение с политической силой Меланшона. Левые пока не знают, кого выдвинут кандидатом в премьеры.
Подробно о сенсационных результатах выборов читайте в статье Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины