У Єврокомісії пояснили, чому "миротворче турне" Орбана виглядає дивно

У Єврокомісії зазначили, що суть посередництва у конфлікті полягає у тому, щоб обидві сторони довірили посереднику таку роль, тоді як у випадку "миротворчої місії" Віктора Орбана це більш схоже на його власну ініціативу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав головний речник Єврокомісії Ерік Мамер на щоденному брифінгу.

Журналіст китайського видання поцікавився, чому у ЄС така жорстка реакція на "миротворчу місію" Орбана і чому б не дати угорському лідеру шанс досягти якихось успіхів.

"Ви кажете про посередництво. Але коли мова йде про посередництво, то це передбачає, що обидві сторони просять вас бути посередником. Це закладено у саме поняття посередництва… Наскільки мені відомо, жодна зі сторін, щонайменш Україна, не просила його бути посередником", – зазначив Мамер.

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"По друге, є дуже простий спосіб закінчити цю війну, розпочату Росією – треба, щоб Росія припинила її", – нагадав він.

Речник також нагадав, що Євросоюз підтримує ініційований Україною процес за "формулою миру", метою якої є досягти справедливого і сталого миру.

Нагадаємо, низка європейських лідерів розкритикували "миротворчий" візит Віктора Орбана до Москви.

Голова Євроради Шарль Мішель наголосив, що Віктор Орбан не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС. Головний дипломат Євросоюзу також акцентував, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною і РФ.

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