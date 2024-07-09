В Еврокомиссии объяснили, почему "миротворческое турне" Орбана выглядит странно

В Еврокомиссии отметили, что суть посредничества в конфликте заключается в том, чтобы обе стороны доверили посреднику такую роль, тогда как в случае "миротворческой миссии" Виктора Орбана это больше похоже на его собственную инициативу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на ежедневном брифинге.

Журналист китайского издания поинтересовался, почему в ЕС такая жесткая реакция на "миротворческую миссию" Орбана и почему бы не дать венгерскому лидеру шанс достичь каких-то успехов.

"Вы говорите о посредничестве. Но когда речь идет о посредничестве, то это предполагает, что обе стороны просят вас быть посредником. Это заложено в само понятие посредничества... Насколько мне известно, ни одна из сторон, по меньшей мере Украина, не просила его быть посредником", – отметил Мамер.

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"Во-вторых, есть очень простой способ закончить эту войну, начатую Россией – надо, чтобы Россия прекратила ее", – напомнил он.

Представитель также напомнил, что Евросоюз поддерживает инициированный Украиной процесс по "формуле мира", целью которой является достичь справедливого и устойчивого мира.

Напомним, ряд европейских лидеров раскритиковали "миротворческий" визит Виктора Орбана в Москву.

Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что у Виктора Орбана нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Главный дипломат Евросоюза также акцентировал, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

Сам Орбан уверял, что у Венгрии нет мандата для того, чтобы вести переговоры о мире между Украиной и РФ.

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