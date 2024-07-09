Через "хворобу пілотів" делегація Румунії ледве встигла на саміт НАТО у Вашингтоні

Румунський національний авіаперевізник TAROM напередодні оголосив про скасування десятків рейсів з аеропорту Бухареста, що зачепило і румунську урядову делегацію, яка прямувала на саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

У понеділок TAROM скасував понад 20 рейсів з аеропорту Бухарест-Отопеня через "труднощі зі збором екіпажу", який пояснили проблемами зі здоров’ям пілотів. Місцеві ЗМІ, однак, встановили, що це був надзвичайний страйк пілотів, які вимагають від керівництва перевізника підвищення заробітної плати.

Страйк зачепив тисячі пасажирів, серед них були навіть члени румунського уряду – зокрема міністр оборони Анджел Тилвар і міністерка закордонних справ Лумініца Одобеску, які прямували до Вашингтона на саміт НАТО. Уряд Румунії не має власного парку літаків і використовує чартери.

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Аби міністри встигли на саміт, румунські військові надали свій літак, який відвіз делегацію до Парижа. Звідти вона вже вирушила до Вашингтона.

Тим не менш, міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну розкритикував дії TAROM та зажадав від керівництва перевізника негайних пояснень і нового плану реструктуризації компанії для відновлення її фінансової стабільності.

Румунський національний авіаперевізник, який цього року святкує 70-річчя, роками перебуває у скрутному становищі, надто після пандемії COVID-19.

Саміт НАТО у столиці США триватиме 9-11 липня. За даними ЗМІ, його фінальне рішення проголосить "незворотний" шлях України до Альянсу.

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