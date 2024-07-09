Из-за "болезни пилотов" делегация Румынии еле успела на саммит НАТО в Вашингтоне

Румынский национальный авиаперевозчик TAROM накануне объявил об отмене десятков рейсов из аэропорта Бухареста, что затронуло и румынскую правительственную делегацию, которая направлялась на саммит НАТО в Вашингтоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

В понедельник TAROM отменил более 20 рейсов из аэропорта Бухарест-Отопеня из-за "трудностей со сбором экипажа", который объяснили проблемами со здоровьем пилотов. Местные СМИ, однако, установили, что это была чрезвычайная забастовка пилотов, которые требуют от руководства перевозчика повышения заработной платы.

Забастовка затронула тысячи пассажиров, среди них были даже члены румынского правительства – в частности, министр обороны Анджел Тылвар и министр иностранных дел Луминица Одобеску, которые направлялись в Вашингтон на саммит НАТО. Правительство Румынии не имеет собственного парка самолетов и использует чартеры.

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Чтобы министры успели на саммит, румынские военные предоставили свой самолет, который отвез делегацию в Париж. Оттуда она уже отправилась в Вашингтон.

Тем не менее министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну раскритиковал действия TAROM и потребовал от руководства перевозчика немедленных объяснений и нового плана реструктуризации компании для восстановления ее финансовой стабильности.

Румынский национальный авиаперевозчик, который в этом году празднует 70-летие, годами находится в затруднительном положении, особенно после пандемии COVID-19.

Саммит НАТО в столице США продлится 9-11 июля. По данным СМИ, его финальное решение провозгласит "необратимый" путь Украины в Альянс.

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