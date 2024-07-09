У Литві сподіваються, що масований удар РФ вплине на обговорення України в НАТО

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив сподівання, що остання масована ракетна атака Росії по Україні вплине на "риторику і дебати" на саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс висловив сподівання, що останній російський удар по Україні, зокрема дитячій лікарні "Охматдит", позначиться на дискусіях у межах Альянсу.

"Я хочу вірити, що це заохотить основних партнерів, зокрема, трохи наблизитися до посилення допомоги Україні", – сказав він.

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Водночас голова литовського МЗС визнав, що кожен крок уперед у питанні військової допомоги Україні дається надзвичайно важко.

"Кожне слово коштує літрів поту і крові… на переговорах. Очікування дуже низькі", – додав Ландсбергіс.

Саміт НАТО у Вашингтоні триватиме 9-11 липня і, за даними ЗМІ, має проголосити "незворотний" шлях України до Альянсу.

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