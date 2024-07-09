В Литве надеются, что массированный удар РФ повлияет на обсуждение Украины в НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил надежду, что последняя массированная ракетная атака России по Украине повлияет на "риторику и дебаты" на саммите НАТО в Вашингтоне.

Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис выразил надежду, что последний российский удар по Украине, в частности по детской больнице "Охматдет", скажется на дискуссиях в рамках Альянса.

"Я хочу верить, что это поощрит основных партнеров, в частности, немного приблизиться к усилению помощи Украине", – сказал он.

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В то же время глава литовского МИД признал, что каждый шаг вперед в вопросе военной помощи Украине дается чрезвычайно трудно.

"Каждое слово стоит литров пота и крови... на переговорах. Ожидания очень низкие", – добавил Ландсбергис.

Саммит НАТО в Вашингтоне продлится 9-11 июля и, по данным СМИ, должен провозгласить "необратимый" путь Украины в Альянс.

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