Кулеба на зустрічі з Блінкеном: Атака на "Охматдит" не має лишитися без відповіді
Глава МЗС Дмитро Кулеба очікує на саміті НАТО дискусій про посилення протиповітряної оборони України після понеділкової атаки РФ.
Про це він заявив на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
За його словами, атака на "Охматдит" не може лишитися без відповіді".
"Ця атака на наше майбутнє не має лишитися без відповіді і я очікую на саміті дискусій щодо посилення нашої протиповітряної оборони", – сказав Кулеба.
Він також зазначив, що підніме питання можливої участі США у відновленні і облаштуванні лікарні.
Заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло заявив, що ЄС допоможе з відновленням дитячої лікарні "Охматдит", в яку напередодні ударила російська ракета.
За останньою інформацією, внаслідок ракетної атаки вранці 8 липня загинули понад 40 людей. Розбір завалів на території "Охматдиту" завершили; у столичному районі Сирець, де обвалилися два під’їзди житлового будинку, робота триває. У Києві підтвердили загибель 33 людей, постраждалих 120.
Раніше у США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.