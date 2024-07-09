Кулеба на встрече с Блинкеном: Атака на "Охматдет" не должна остаться без ответа

Глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает на саммите НАТО дискуссий об усилении противовоздушной обороны Украины после понедельничной атаки РФ.

Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, атака на "Охматдет" не может остаться без ответа".

"Эта атака на наше будущее не должна остаться без ответа и я ожидаю на саммите дискуссий по усилению нашей противовоздушной обороны", – сказал Кулеба.

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Он также отметил, что поднимет вопрос возможного участия США в восстановлении и обустройстве больницы.

Заместитель главы представительства Европейского Союза в Украине Реми Дюфло заявил, что ЕС поможет с восстановлением детской больницы "Охматдет", в которую накануне ударила российская ракета.

По последней информации, в результате ракетной атаки утром 8 июля погибли более 40 человек. Разбор завалов на территории "Охматдета" завершили; в столичном районе Сырец, где обвалились два подъезда жилого дома, работа продолжается. В Киеве подтвердили гибель 33 человек, пострадавших 120.

Ранее в США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету", который имеет признаки военного преступления.