Трамп заявив, що Гарріс "видає себе за темношкіру" задля виборів, вона відповіла

Кандидат у президенти США Дональд Трамп поставив під сумнів те, що його ймовірна конкурентка Камала Гарріс є темношкірою жінкою, та припустив, що вона обрала таку самоідентифікацію з передвиборчих міркувань.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

У середу 31 липня Дональд Трамп заговорив про те, що ймовірна кандидатка від демократів, віцепрезидентка Камала Гарріс мала би ідентифікувати себе за індійським походженням, а її самоідентифікація як темношкірої жінки є передвиборчим прийомом.

Слова Трампа пролунали у виступі на зібранні, де аудиторією були медійники з Національної асоціації темношкірих журналістів. Він також сказав, що був "найкращим президентом" для темношкірих американців з часів Авраама Лінкольна.

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"Я вже тривалий час знайомий з нею, хоч і не зовсім безпосередньо, і вона завжди була індійського походження… І вона говорила лише про індійське походження. Я не знав, що вона темношкіра, до недавнього часу кілька років тому, коли вона стала акцентувати, що є темношкірою. Тепер вона хоче, щоб її ідентифікували як темношкіру. Тож я не знаю, вона індійка чи вона темношкіра?

Я поважаю обидві ідентичності, але схоже, що вона – ні, тому що вона завжди була індійського походження, аж доки раптом зробила розворот і стала темношкірою", – заявив Трамп.

Матір Камали Гарріс – американка індійського походження, а батько – темношкірий. Сама Камала приймає обидві ці ідентичності і завжди казала, що є темношкірою.

Він також підняв це питання у дописі в своїй соцмережі Truth Social. "Божевільна Камала каже, що вона індійка, не темношкіра… Вона використовує усе, у тому числі свою расову ідентичність", – написав Трамп.

Гарріс після заяв Трампа відповіла, що той знову "влаштував шоу" із "заявами розбрату і неповаги".

"Американський народ заслуговує на лідера, який каже правду, який не відповідає з ворожістю й злістю, коли йому показують факти. Нам потрібен лідер, який розуміє, що те, що наші відмінності не розділяють нас – ця різність є головним джерелом нашої сили", – сказала Гарріс.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр теж відреагувала на коментарі Трампа і назвала їх образливими, зауваживши, що "ніхто не має права розповідати комусь, ким вони мають себе вважати".

Гарріс, як очікують, буде офіційно затверджена кандидаткою у президенти від Демократичної партії до 7 серпня.

Одне з останніх опитувань засвідчило, що Камала Гарріс знищила перевагу Дональда Трампа у семи ключових штатах, де традиційно визначаються результати президентських виборів.