Трамп заявил, что Харрис "выдает себя за темнокожую" ради выборов, она ответила

Кандидат в президенты США Дональд Трамп поставил под сомнение то, что его вероятная конкурентка Камала Харрис является темнокожей женщиной, и предположил, что она выбрала такую самоидентификацию из предвыборных соображений.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

В среду 31 июля Дональд Трамп заговорил о том, что Камала Харрис должна была бы идентифицировать себя по индийскому происхождению, а ее самоидентификация как темнокожей женщины является предвыборным приемом.

Слова Трампа прозвучали в выступлении на собрании, где аудиторией были медийщики из Национальной ассоциации темнокожих журналистов. Он также сказал, что был "лучшим президентом" для темнокожих американцев со времен Авраама Линкольна.

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"Я уже долгое время знаком с ней, хоть и не совсем напрямую, и она всегда была индийского происхождения... И она говорила только об индийском происхождении. Я не знал, что она темнокожая, до недавнего времени несколько лет назад, когда она стала акцентировать, что является темнокожей. Теперь она хочет, чтобы ее идентифицировали как темнокожую. Так что я не знаю, она индуска или она темнокожая?

Я уважаю обе идентичности, но похоже, что она – нет, потому что она всегда была индийского происхождения, пока вдруг не сделала разворот и стала темнокожей", – заявил Трамп.

Мать Камалы Харрис – американка индийского происхождения, а отец – темнокожий. Сама Камала принимает обе эти идентичности и всегда говорила, что является темнокожей.

Он также поднял этот вопрос в заметке в своей соцсети Truth Social. "Сумасшедшая Камала говорит, что она индуска, не темнокожая... Она использует все, в том числе свою расовую идентичность", – написал Трамп.

Харрис после заявлений Трампа ответила, что тот снова "устроил шоу" с "заявлениями раздора и неуважения".

"Американский народ заслуживает лидера, который говорит правду, который не отвечает с враждебностью и злобой, когда ему показывают факты. Нам нужен лидер, который понимает, что то, что наши различия не разделяют нас – они являются главным источником нашей силы", – сказала Харрис.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер тоже отреагировала на комментарии Трампа и назвала их оскорбительными, отметив, что "никто не имеет права рассказывать кому-то, кем они должны себя считать".

Харрис, как ожидается, будет официально утверждена кандидатом в президенты от Демократической партии до 7 августа.

Один из последних опросов показал, что Камала Харрис уничтожила преимущество Дональда Трампа в семи ключевых штатах, где традиционно определяются результаты президентских выборов.