Трамп заявил, что Харрис "выдает себя за темнокожую" ради выборов, она ответила
Кандидат в президенты США Дональд Трамп поставил под сомнение то, что его вероятная конкурентка Камала Харрис является темнокожей женщиной, и предположил, что она выбрала такую самоидентификацию из предвыборных соображений.
Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".
В среду 31 июля Дональд Трамп заговорил о том, что Камала Харрис должна была бы идентифицировать себя по индийскому происхождению, а ее самоидентификация как темнокожей женщины является предвыборным приемом.
Слова Трампа прозвучали в выступлении на собрании, где аудиторией были медийщики из Национальной ассоциации темнокожих журналистов. Он также сказал, что был "лучшим президентом" для темнокожих американцев со времен Авраама Линкольна.
"Я уже долгое время знаком с ней, хоть и не совсем напрямую, и она всегда была индийского происхождения... И она говорила только об индийском происхождении. Я не знал, что она темнокожая, до недавнего времени несколько лет назад, когда она стала акцентировать, что является темнокожей. Теперь она хочет, чтобы ее идентифицировали как темнокожую. Так что я не знаю, она индуска или она темнокожая?
Я уважаю обе идентичности, но похоже, что она – нет, потому что она всегда была индийского происхождения, пока вдруг не сделала разворот и стала темнокожей", – заявил Трамп.
Мать Камалы Харрис – американка индийского происхождения, а отец – темнокожий. Сама Камала принимает обе эти идентичности и всегда говорила, что является темнокожей.
Он также поднял этот вопрос в заметке в своей соцсети Truth Social. "Сумасшедшая Камала говорит, что она индуска, не темнокожая... Она использует все, в том числе свою расовую идентичность", – написал Трамп.
Харрис после заявлений Трампа ответила, что тот снова "устроил шоу" с "заявлениями раздора и неуважения".
"Американский народ заслуживает лидера, который говорит правду, который не отвечает с враждебностью и злобой, когда ему показывают факты. Нам нужен лидер, который понимает, что то, что наши различия не разделяют нас – они являются главным источником нашей силы", – сказала Харрис.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер тоже отреагировала на комментарии Трампа и назвала их оскорбительными, отметив, что "никто не имеет права рассказывать кому-то, кем они должны себя считать".
Харрис, как ожидается, будет официально утверждена кандидатом в президенты от Демократической партии до 7 августа.
Один из последних опросов показал, что Камала Харрис уничтожила преимущество Дональда Трампа в семи ключевых штатах, где традиционно определяются результаты президентских выборов.