Фінляндія встановлює контейнери для прохачів притулку на кордоні з Росією

На пункти пропуску на кордоні Фінляндії та Росії доставили контейнери для проведення співбесід з мігрантами.

Про це повідомив фінський телерадіомовник Yle, пише "Європейська правда".

Прикордонна охорона Фінляндії розповіла, що готується до нових методів роботи на кордоні з Росією, викликаних так званим законом про видворення. Якщо його ухвалять, то на прикордонних пунктах пропуску знадобляться приміщення для проведення співбесід із прохачами притулку.

Зараз на пункти пропуску на кордоні доставили контейнери для проведення таких співбесід. "У наш обов'язок входить організація необхідної інфраструктури", – прокоментував заступник глави Департаменту прикордонного і морського транспорту Марко Турунен.

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За словами полковника, зараз 2000 співробітників Прикордонної охорони проходять навчання про дії в рамках нового закону.

У рамках закону прикордонники можуть перешкоджати перетину кордону людям, які шукають притулку, або видворяти їх із країни.

Особа, яка підлягає видворенню, отримує письмове рішення та інструкції, як подати апеляцію. Метою закону про видворення є запобігання керованій міграції.

Раніше глава фінського уряду Петтері Орпо заявляв, що кордон Фінляндії з РФ можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено закон про видворення.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.