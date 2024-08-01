Финляндия устанавливает контейнеры для просителей убежища на границе с Россией

На пункты пропуска на границе Финляндии и России доставили контейнеры для проведения собеседований с мигрантами.

Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle, пишет "Европейская правда".

Пограничная охрана Финляндии рассказала, что готовится к новым методам работы на границе с Россией, вызванных так называемым законом о выдворении. Если его примут, то на пограничных пунктах пропуска понадобятся помещения для проведения собеседований с просителями убежища.

Сейчас на пункты пропуска на границе доставили контейнеры для проведения таких собеседований. "В нашу обязанность входит организация необходимой инфраструктуры", – прокомментировал заместитель главы Департамента пограничного и морского транспорта Марко Турунен.

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По словам полковника, сейчас 2000 сотрудников Пограничной охраны проходят обучение о действиях в рамках нового закона.

В рамках закона пограничники могут препятствовать пересечению границы людям, которые ищут убежища, или выдворять их из страны.

Лицо, подлежащее выдворению, получает письменное решение и инструкции, как подать апелляцию. Целью закона о выдворении является предотвращение управляемой миграции.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявлял, что границу Финляндии с РФ можно будет попробовать частично открыть, когда будет принят закон о выдворении.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.