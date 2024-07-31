У Молдові затримали двох людей за підозрою у держзраді після обшуків у парламенті

Прокуратура по боротьбі зі злочинністю та в особливо важливих справах Молдови (PCCOCS) 31 липня оголосила про затримання двох людей у справі про державну зраду після обшуків у парламенті.

Про це йдеться в повідомленні PCCOCS, яке цитує "Європейська правда".

За даними прокуратури, фігуранти скоювали злочини з 2023 року. Один із затриманих підозрюється в державній зраді після того, як нібито зібрав і передав співробітнику посольства інформацію, яка мала бути використана "на шкоду інтересам Молдови".

У PCCOCS не уточнюють, про яке саме посольство йдеться і хто є його співробітником.

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Другий посадовець підозрюється у змові проти Молдови і діях з метою отримання особистої вигоди. Він також "підтримував контакт зі співробітником посольства для збору і передачі йому інформації для використання проти інтересів Республіки Молдова", кажуть у прокуратурі.

Обох посадовців помістили під варту на 72 години.

За інформацією румунської служби "Радіо Свобода", один із затриманих – керівник юридичного департаменту парламенту Іон Крянге. Його нібито спіймали на гарячому під час передачі інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі.

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби розвідки та безпеки і прокурори Головної антикорупційної прокуратури Молдови провели обшук у парламенті країни у справі про державну зраду.

Це другий випадок за останні тижні в Молдові, пов'язаний із розслідуванням держзради. Раніше в епіцентрі скандалу опинився колишній керівник Генерального штабу Молдови Ігор Горган, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.