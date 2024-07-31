ЗМІ: У парламенті Молдови проводять обшук, пов’язаний зі справою щодо держзради
У будівлі парламенту Молдови проходить обшук, ймовірно пов’язаний зі справою щодо держзради.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
31 липня у будівлю парламенту прийшли з обшуком співробітники Служби інформації та безпеки і Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS).
Інформацію про це журналістам підтвердив речник PCCOCS Еміль Гайтур.
За даними джерел NewsMaker, обшук стосується справи щодо державної зради. Кого саме вона стосується, наразі не розкривають.
Операція співпала з останнім засіданням парламенту весняно-літньої сесії, воно почалося об 11 ранку.
Раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що вітає появу аналога українського "Миротворця" – сайту Mirotvorets, де опублікували імена молдавських політиків, кримінальних авторитетів, активістів і дані про їхні зв'язки з Росією.
Нагадаємо, проросійський експрезидент Ігор Додон, якому у 2022 році інкримінували держзраду, не збирається балотуватися на виборах президента Молдови.