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ЗМІ: У парламенті Молдови проводять обшук, пов’язаний зі справою щодо держзради

Новини — Середа, 31 липня 2024, 11:23 — Марія Ємець

У будівлі парламенту Молдови проходить обшук, ймовірно пов’язаний зі справою щодо держзради.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

31 липня у будівлю парламенту прийшли з обшуком співробітники Служби інформації та безпеки і Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS).

Інформацію про це журналістам підтвердив речник PCCOCS Еміль Гайтур. 

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За даними джерел NewsMaker, обшук стосується справи щодо державної зради. Кого саме вона стосується, наразі не розкривають. 

Операція співпала з останнім засіданням парламенту весняно-літньої сесії, воно почалося об 11 ранку. 

Раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що вітає появу аналога українського "Миротворця" – сайту Mirotvorets, де опублікували імена молдавських політиків, кримінальних авторитетів, активістів і дані про їхні зв'язки з Росією.

Нагадаємо, проросійський експрезидент Ігор Додон, якому у 2022 році інкримінували держзраду, не збирається балотуватися на виборах президента Молдови. 

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