Німецькі політики вимагають посилити безпеку аеропортів після акцій кліматичних активістів

Німецькі політики зажадали посилення захисту аеропортів країни після того, як кліматичні активісти змогли прорватися через їхні паркани у Кельні та Франкфурті, а також порушити повітряний рух другий день поспіль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, чиє відомство хоче карати за несанкціонований доступ до аеродрому тюремним ув'язненням до двох років, розкритикувала акції як "небезпечні, безглузді й злочинні", а також звинуватила операторів аеропортів у тому, що вони не забезпечили кращий захист своїх об'єктів.

"Оператори аеропортів повинні робити більше для захисту своїх об'єктів, і ми перебуваємо в тісному контакті з компаніями з цього приводу", – сказала вона.

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Міністр внутрішніх справ землі Гессен, де розташований Франкфурт, Роман Посек закликав переглянути систему безпеки аеропорту, зокрема, розкритикувавши оператора Fraport, який відповідає за зовнішній захист летовища.

"Ми повинні зробити все, щоб зловмисники, активісти й терористи не мали доступу до наших аеропортів", – наголосив він.

Депутат та його колега по опозиційній ХДС Александер Тром назвав захист критичної інфраструктури зараз особливо важливим.

"Я вважаю незрозумілим, що навіть за нинішньої ситуації з безпекою можна проникнути в зону безпеки великих аеропортів протягом декількох хвилин", – зазначив політик.

За його словами, він очікує, що Фезер зробить це питання своїм пріоритетом, вживе конкретних заходів та виділить на це бюджетні кошти.

Згідно з джерелом Reuters у МВС, відомство вважає, що нинішні стандарти захисту є недостатніми, а огорожі повинні бути більш стійкими й доповнені сучасними відео– та сигнальними системами.

Водночас кліматичні активісти пообіцяли, що їхні акції – це лише початок кампанії із закликами відмовитись від нафти, газу й вугілля до 2030 року, та готуються до нових демонстрацій у кількох країнах Європи й Північної Америки, де найближчими тижнями заплановані перебої в роботі аеропортів.

Раніше федеральна поліція Німеччини посилює заходи безпеки в усіх великих аеропортах країни через акції кліматичних активістів, які призводять до зупинки роботи.

У четвер вранці активісти з групи "Останнє покоління" заблокували роботу аеропорту Франкфурта.

Вранці у середу аналогічну акцію організували в аеропорту Кельна.

Перед цим цього місяця кліматичні активісти облили фарбою знамениту статую Бременських музикантів.