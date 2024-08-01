В Молдове официально начался предвыборный период

В Молдове с 1 августа официально начался предвыборный период перед президентскими выборами и референдумом по евроинтеграции, которые пройдут 20 октября.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

С 1 августа в стране начинается предвыборный период, который продлится до утверждения результатов выборов, но не дольше 120 дней. С этого времени начинается организационная подготовка к голосованию.

Регистрация и сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты начнется с 21 августа.

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Официальным началом предвыборной кампании будет 20 сентября.

В настоящее время о намерениях участвовать в выборах объявили, среди прочих, действующий президент Майя Санду, бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский, бывший лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андреа Нэстасе, экс-премьеры Влад Филат и Ион Кику, а также бывший генпрокурор Александр Стояногло.

Пророссийский экс-президент Игорь Додон заявил, что не будет выдвигаться, и выразил поддержку Стояногло.

Последние опросы свидетельствовали, что в первом туре Санду уверенно лидирует, Игорь Додон был на втором месте со значительным отрывом.

О настроениях в Молдове читайте в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.