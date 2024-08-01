МЗС: У Польщі сталась смертельна аварія з українським мікроавтобусом, є загиблий

Мікроавтобус, який 30 липня потрапив у смертельне ДТП під Познанню, мав українську реєстрацію і перевозив громадян України.

Як повідомляє Укрінформ, пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

У польських ЗМІ інформація про аварію з’явилась одразу після події, увечері 30 липня, але тоді не набула розголосу в українських ЗМІ.

На 172-му кілометрі траси A2 під Познанню зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. У поліції повідомили, що автобус Fiat Ducato в’їхав у вантажівку ззаду. Найбільше постраждала ліва частина кабіни біля місця водія.

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Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув, шістьох пасажирів госпіталізували з травмами.

Рух у напрямку Варшави після того був заблокований багато годин, дорогу повністю відкрили лише близько 6 ранку.

В МЗС України повідомили, що мікроавтобус мав українську реєстрацію і перевозив громадян України.

"За наявною інформацією Fiat Ducato врізався в задню частину вантажівки на ділянці автомагістралі, де тривають роботи з будівництва смуги. В мікроавтобусі перебувало 7 громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці, шестеро пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості", – повідомили у пресслужбі.

У відомстві зазначили, що стан постраждалих оцінюється як стабільний.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві.

За 10 днів до того у Польщі біля кордону з Німеччиною розбився інший український мікроавтобус, серед постраждалих були діти.

Раніше у ДТП у Німеччині загинув 19-річний український водій.