МИД: В Польше произошла смертельная авария с украинским микроавтобусом, есть погибший

Микроавтобус, который 30 июля попал в смертельное ДТП под Познанью, имел украинскую регистрацию и перевозил граждан Украины.

Как сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В польских СМИ информация об аварии появилась сразу после происшествия, вечером 30 июля, но тогда не получила огласку в украинских СМИ.

На 172-м километре трассы A2 под Познанью столкнулись микроавтобус и грузовик. В полиции сообщили, что автобус Fiat Ducato въехал в грузовик сзади. Больше всего пострадала левая часть кабины возле места водителя.

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В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб, шестерых пассажиров госпитализировали с травмами.

Движение в направлении Варшавы после того было заблокировано много часов, дорогу полностью открыли только около 6 утра.

В МИД Украины сообщили, что микроавтобус имел украинскую регистрацию и перевозил граждан Украины.

"По имеющейся информации Fiat Ducato врезался в заднюю часть грузовика на участке автомагистрали, где продолжаются работы по строительству полосы. В микроавтобусе находилось 7 граждан Украины. Водитель микроавтобуса погиб на месте, шестеро пассажиров были госпитализированы с повреждениями различной тяжести", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Дело находится на контроле Генерального консульства Украины во Вроцлаве.

За 10 дней до того в Польше возле границы с Германией разбился другой украинский микроавтобус, среди пострадавших были дети.

Ранее в ДТП в Германии погиб 19-летний украинский водитель.