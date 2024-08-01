Президент Латвії закликав працювати над обмеженням участі Угорщини в Шенгенській зоні

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що рішення Угорщини про вільний в'їзд в країну громадянам РФ і Білорусі створює значні ризики, які можуть призвести до обмеження участі Угорщини в Шенгенській зоні.

Про це, як пише "Європейська правда", Рінкевичс сказав в інтерв'ю програмі LTV "Ранкова панорама".

Глава держави зазначив, що глави МЗС і МВС Латвії вже звернулися до інституцій Європейського Союзу, щоб домогтися розгляду на раді міністрів ЄС питання про дотримання правил Шенгенської зони.

"Я б не був настільки наївний і емоційний, щоб говорити про виключення Угорщини з Євросоюзу або НАТО.

Реклама:

Немає такого механізму. Але обмеження участі Угорщини в Шенгенській зоні, якщо її політика не зміниться – один із найважливіших засобів, над яким Латвії та країнам-однодумцям доведеться працювати. Ця робота почалася", – сказав президент Латвії.

За його словами, ЄС і НАТО наразі не підтримають радикальні кроки щодо Угорщини.

Своєю чергою, коментуючи дії Угорщини, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що їй слід розглянути можливість приєднання до інших альянсів, оскільки наразі вона не вважається надійним союзником ЄС і НАТО.

Литва звернулася до Європейської комісії у зв'язку з рішенням Угорщини полегшити режим в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив балтійські держави у пропагандистській кампанії проти Будапешта.

На думку литовського МЗС, у країн-членів ЄС є ще невикористані способи зупинити в'їзд російських громадян до Шенгенської зони, навіть якщо Будапешт лібералізує для них доступ до віз.