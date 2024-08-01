Президент Латвии призвал работать над ограничением участия Венгрии в Шенгенской зоне

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что решение Венгрии о свободном въезде в страну гражданам РФ и Беларуси создает значительные риски, которые могут привести к ограничению участия Венгрии в Шенгенской зоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Ринкевичс сказал в интервью программе LTV "Утренняя панорама".

Глава государства отметил, что главы МИД и МВД Латвии уже обратились в институты Европейского Союза, чтобы добиться рассмотрения на совете министров ЕС вопроса о соблюдении правил Шенгенской зоны.

"Я бы не был настолько наивен и эмоционален, чтобы говорить об исключении Венгрии из Евросоюза или НАТО.

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Нет такого механизма. Но ограничение участия Венгрии в Шенгенской зоне, если ее политика не изменится – одно из важнейших средств, над которым Латвии и странам-единомышленникам придется работать. Эта работа началась", – сказал президент Латвии.

По его словам, ЕС и НАТО пока не поддержат радикальные шаги в отношении Венгрии.

В свою очередь, комментируя действия Венгрии, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ей следует рассмотреть возможность присоединения к другим альянсам, поскольку сейчас она не считается надежным союзником ЕС и НАТО.

Литва обратилась в Европейскую комиссию в связи с решением Венгрии облегчить режим въезда для граждан России и Беларуси.

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил балтийские государства в пропагандистской кампании против Будапешта.

По мнению литовского МИД, у стран-членов ЕС есть еще неиспользованные способы остановить въезд российских граждан в Шенгенскую зону, даже если Будапешт либерализует для них доступ к визам.