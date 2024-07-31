Глава МЗС Литви – Угорщині: У ЄС є невикористані способи обмежити в’їзд росіян

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив Угорщину, що у країн ЄС є невикористані способи обмежити в'їзд російських громадян до Шенгенської зони, навіть якщо Будапешт спростить видачу віз для них.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Литва вже звернулася до Єврокомісії з проханням оцінити рішення Угорщини, але виключила можливість односторонніх дій, підкресливши можливість регіонального тиску.

"Наступним кроком може бути пошук регіонального рішення, що ми й раніше робили", – зазначив Ландсбергіс.

Реклама:

"Є можливості. Наприклад, я поки що говорю суто теоретично, (будь-яка) країна ЄС має право запросити консультацію щодо людей, які прибувають. У тому сенсі, що дозвіл на в'їзд до Шенгенської зони не надаватиметься автоматично, але щодо кожного з них відбуватимуться консультації з іншими державами-членами", – пояснив він.

"Це, звісно, дуже обмежує іншу сторону і обтяжує її бюрократичними процедурами, але я просто хочу сказати, що є певні варіанти вирішення. Досі вони не використовувалися, тому що жодна держава так не робила", – додав глава МЗС Литви.

У липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Лідер найбільшої європейської партії вже закликав обговорити це рішення Угорщини на саміті ЄС, наголошуючи, що це створює значні безпекові загрози для країн Євросоюзу.