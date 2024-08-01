44% болгар підтримують дострокові вибори – сьомі за три роки

Майже половина мешканців Болгарії виступають за проведення дострокових парламентських виборів – вже сьомих за останні три роки.

Про це свідчать результати опитування Market LINKS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Якби парламентські вибори відбулися 1 серпня, партія експрем'єра Бойка Борисова ГЄРБ-СДС стала б першою політичною силою з підтримкою 23%. Друге місце посідає "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" – 15,3%. Третя політична сила – ДПС – 12,8 %. З підтримкою 11% проросійське "Відродження" посідає четверте місце. Далі йдуть БСП із 6,9 % і "Є такий народ" із 5,2 %. Партія "Велич" набрала 3,7%.

44% громадян схвалюють проведення дострокових виборів у жовтні. 19% ставляться до цього питання нейтрально. 39% заявили, що проголосували б на майбутніх виборах, 20% відповіли "скоріше так".

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Президент Румен Радев має найбільшу довіру серед виборців – 50%.

Президент Болгарії Румен Радєв у понеділок, 29 липня, вручив мандат на формування уряду популістській партії "Є такий народ" (ІТН) – це третя й остання спроба погодити коаліцію, після якої можуть настати сьомі за три роки дострокові вибори.

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