Почти половина жителей Болгарии выступают за проведение досрочных парламентских выборов – уже седьмых за последние три года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Market LINKS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Если бы парламентские выборы состоялись 1 августа, партия экс-премьера Бойко Борисова ГЕРБ-СДС стала бы первой политической силой с поддержкой 23%. Второе место занимает "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" – 15,3%. Третья политическая сила – ДПС – 12,8%. С поддержкой 11% пророссийское "Возрождение" занимает четвертое место. Далее следуют БСП с 6,9% и "Есть такой народ" с 5,2%. Партия "Величие" набрала 3,7%.

44 % граждан одобряют проведение досрочных выборов в октябре. 19% относятся к этому вопросу нейтрально. 39% заявили, что проголосовали бы на предстоящих выборах, 20% ответили "скорее да".

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Президент Румен Радев пользуется наибольшим доверием среди избирателей – 50%.

Президент Болгарии Румен Радев в понедельник, 29 июля, вручил мандат на формирование правительства популистской партии "Есть такой народ" (ИТН) – это третья и последняя попытка согласовать коалицию, после которой могут наступить седьмые за три года досрочные выборы.

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