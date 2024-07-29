У Болгарії – остання спроба сформувати уряд після шостих за три роки виборів

Президент Болгарії Румен Радєв у понеділок, 29 липня, вручив мандат на формування уряду популістській партії "Є такий народ" (ІТН) – це третя й остання спроба погодити коаліцію, після якої можуть настати сьомі за три роки дострокові вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Голова парламентської фракції "Є такий народ" Тошко Йорданов заявив, що його політична сила буде вести переговори з усіма партіями, представленими в Народних зборах (парламенті), зокрема незалежними депутатами.

"Тому що ні для кого не секрет, що для того, щоб вийти з політичної кризи, необхідно, щоб майбутній уряд мав широку парламентську підтримку", – додав він.

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Попередні дві спроби формування уряду, коли мандат мали найбільші парламентські блоки ГЄРБ-СДС та "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", зазнали невдачі – насамперед через позицію третього за розміром у парламенті Руху за права і свободи Деляна Пеєвського, який відмовився входити з обома в коаліцію.

Переговори про формування коаліції під керівництвом ІТН мають початись уже у вівторок, і до кінця тижня, як очікується, стануть зрозумілими перспективи формування коаліції.

Якщо вони проваляться, на Болгарію чекають сьомі за три роки дострокові парламентські вибори.

Більше про ситуацію в Болгарії читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.