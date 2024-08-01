В немецком правительстве заявили, что решение выдать России приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Вадима Красикова далось Берлину нелегко.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя немецкого правительства Штеффена Гебештрайта.

Он отметил, что среди освобожденных сегодня 15 человек, которые незаконно удерживались в России, есть также гражданин Германии, который был приговорен к смертной казни в Беларуси.

"Освобождение стало возможным только благодаря депортации и передаче в Россию российских граждан с разведывательным прошлым, которые были задержаны в Европе. Среди них был Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии в Берлине", – отметил Гебештрайт.

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"Немецкое правительство не приняло это решение с легкостью. Заинтересованность государства в исполнении тюремного наказания осужденного преступника была нивелирована свободой, физическим благополучием и – в некоторых случаях – жизнью невинных людей, заключенных в России, а также тех, кто был несправедливо заключен по политическим мотивам", – пояснил он.

Спикер заявил также об обязательствах государства защищать немецких граждан и солидарность с Соединенными Штатами в качестве мотивов такого шага.

"Наши мысли со всеми теми, кто сегодня все еще находится в заключении в России за выражение своего мнения и правду о захватнической войне Путина против Украины", – отметил он.

Немецкое правительство также призвало руководство России и Беларуси освободить всех других несправедливо заключенных по политическим мотивам.

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

В рамках обмена в Германии освободили офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова, что вызвало разочарование в немецкой прокуратуре.