Норвегія віддала Москві затриманого за шпигунство росіянина – прем’єр

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив участь країни в масштабному обміні ув’язнених між Росією та Заходом.

Його слова цитує агентство NTB, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стьоре, завдяки зусиллям Норвегії "значна кількість російських та іноземних правозахисників і журналістів, які були ув'язнені в Росії протягом тривалого періоду часу, тепер можуть подорожувати і насолоджуватися свободою".

"Це відбувається завдяки обміну ув'язненими, який стосується Михаїла Мікушина, заарештованого в Тромсе в жовтні 2022 року за звинуваченням у шпигунстві", – підтвердив норвезький прем'єр-міністр.

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Він підкреслив, що обмін відбувся завдяки "широкій міжнародній співпраці" й допоміг політичним в’язням "уникнути подальшого ув'язнення в російських в'язницях".

Нагадаємо, затриманий у Норвегії офіцер ГРУ Мікушин, який працював у норвезькому Арктичному університеті Тромсе, видавав себе за професора із Бразилії Жозе Ассіса Джіаммаріа.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.

Центральне розвідувальне управління США завдяки багаторічним контактам із російською розвідкою "зіграло вирішальну роль" в обміні ув’язнених, який відбувся 1 серпня.