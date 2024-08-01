Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил участие страны в масштабном обмене заключенных между Россией и Западом.

Его слова цитирует агентство NTB, сообщает "Европейская правда".

По словам Стьоре, благодаря усилиям Норвегии "значительное количество российских и иностранных правозащитников и журналистов, которые были заключены в России в течение длительного периода времени, теперь могут путешествовать и наслаждаться свободой".

"Это происходит благодаря обмену заключенными, который касается Михаила Микушина, арестованного в Тромсе в октябре 2022 года по обвинению в шпионаже", – подтвердил норвежский премьер-министр.

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Он подчеркнул, что обмен состоялся благодаря "широкому международному сотрудничеству" и помог политическим заключенным "избежать дальнейшего заключения в российских тюрьмах".

Напомним, задержанный в Норвегии офицер ГРУ Микушин, который работал в норвежском Арктическом университете Тромсе, выдавал себя за профессора из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа.

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.

Центральное разведывательное управление США благодаря многолетним контактам с российской разведкой "сыграло решающую роль" в обмене заключенных, который состоялся 1 августа.