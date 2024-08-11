Німецький командувач: Вся Німеччина повинна бути готовою до війни за 5 років

Командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту Міхаель Гісс заявив, що вся Німеччина має бути підготовлена до потенційного військового конфлікту через 5 років.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Die Welt, пише "Європейська правда".

Гісс відзначив, що протягом 30 років після закінчення холодної війни і поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися "мирними дивідендами" та й сьогодні в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

"Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні будемо бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", – зазначив командувач.

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У відповідь на питання, чи повинен найбільший морський порт Німеччини Гамбург також бути готовим до війни, Гісс відзначив, що "вся Німеччина повинна бути готова до війни".

"Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури – і, зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО.

Завдяки своєму географічному розташуванню в Європі Німеччина є місцем розгортання, країною, через яку підрозділи НАТО марширують до східного флангу. Найбільший морський порт Німеччини, природно, відіграватиме в цьому певну роль" – пояснив Гісс.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Бундесвер у березні наступного року розпочав розробку "Оперативного плану "Німеччина". Перша версія секретного документа обсягом близько 1 000 сторінок стала доступна з березня 2024 року.

Під час розробки плану відправною точкою є ідея про те, що Росія матиме військову спроможність атакувати країни-члени НАТО через п’ять років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв про необхідність бути готовими до війни до 2029 року.