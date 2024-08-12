Німецькі зелені закликали покласти край тимчасовому контролю на кордонах

Представники німецьких зелених критикують заходи тимчасового прикордонного контролю, спрямовані на обмеження незаконної міграції, заявляючи, що вони порушують Шенгенський прикордонний кодекс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У відкритому листі до Єврокомісії зелені критикують внутрішній прикордонний контроль, запроваджений федеральним міністром внутрішніх справ Ненсі Фезер.

"Сьогодні ми звертаємося до вас із занепокоєнням щодо стаціонарного контролю на кордоні з Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією, запровадженого Федеральним міністерством внутрішніх справ", – йдеться у листі європейських, федеральних та земельних парламентарів Партії зелених до Європейської комісії та її президентки Урсули фон дер Ляєн.

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Німеччина, як і сім інших країн-членів ЄС, наразі не діє відповідно до Шенгенського кодексу про кордони, йдеться у листі.

"Крім того, новий експертний звіт показує, що передбачуваний ефект від прикордонного контролю і повідомлення про успіхи в цьому відношенні дуже сумнівні і в багатьох випадках не підтверджені статистично", – стверджують політики.

Лист підписали, зокрема, депутати Європарламенту Анна Кавацціні та Ерік Марквардт, члени Бундестагу Філіз Полат та Марсель Еммеріх, а також член парламенту землі Бранденбург Сара Дамус.

У жовтні минулого року Фезер оголосила про стаціонарний контроль на сухопутних кордонах з Чехією, Польщею та Швейцарією і повідомила про це Європейську комісію. Стаціонарний контроль на сухопутному кордоні з Австрією діє з 2015 року. Цей контроль неодноразово продовжувався з метою обмеження нелегальної міграції та боротьби з контрабандою людей.

Наразі контроль діє до 15 грудня для Швейцарії, Чехії та Польщі й до 11 листопада для Австрії. Крім того, перевірки проводилися на кордоні з Францією у зв'язку з проведенням Олімпійських ігор у Парижі. Під час чемпіонату Європи з футболу в червні перевірки проводилися на всіх німецьких кордонах.

Нещодавно Фезер підкреслила вплив цих заходів прикордонного контролю. Минулого тижня вона заявила, що внутрішній прикордонний контроль перекриє маршрути контрабандистів.

Запровадження тимчасового стаціонарного контролю на внутрішньому кордоні під час проведення основних подій Чемпіонату Європи з футболу та Олімпійських ігор є зрозумілим як короткостроковий захід, пишуть політики від зелених. Але після завершення двох великих подій має бути покладено край стаціонарному прикордонному контролю, який подекуди триває роками.

"Комісія ЄС повинна забезпечити дотримання закону", – йдеться в листі. Стаціонарний внутрішній прикордонний контроль призводить до навантаження на людей і компанії в прикордонних регіонах, на пасажирів, на торгівлю і на саму поліцію, стверджують підписанти.

Раніше міністр внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Міхаель Штюбген закликав до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною через рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

А міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард допустив можливість посилення прикордонного контролю зі Швецією, щоб запобігти в'їзду шведських підлітків-злочинців.