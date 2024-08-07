У Данії не виключають посилення прикордонного контролю зі Швецією через зростання злочинності

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард допустив можливість посилення прикордонного контролю зі Швецією, щоб запобігти в'їзду шведських підлітків-злочинців.

Заяву данського міністра наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що "не виключає нічого", коли йдеться про запобігання в'їзду шведських підлітків-злочинців до Данії, у відповідь на їхню участь у злочинній діяльності в країні.

За словами Хуммельгаарда, прикордонний контроль може бути організований через протоку Ересунн, яка відокремлює Копенгаген від шведського Мальме.

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"Якщо поліція оцінить, що через ситуацію, яка склалася, є потреба у використанні абсолютно нових інструментів на коротший або довший період, то я думаю, що ми, безумовно, повинні бути відкритими до цього", – сказав він.

Ця заява була зроблена після того, як 6 серпня шведська поліція заарештувала чоловіка і жінку віком 24 роки, яких вважають причетними до вибуху в кіоску в Копенгагені, – це вже четвертий випадок менш ніж за тиждень, пов'язаний з перетином протоки Ересунн.

Наразі немає інформації про те, чи є вони громадянами Швеції, і поліція Копенгагена не надала жодних коментарів.

За останній тиждень шведська молодь тричі брала участь у стрілянині в Данії, що, за словами Хуммельгаарда, є "величезним викликом".

За даними данської телерадіокомпанії TV2, менш ніж за рік відбулося ще 11 інших випадків за участю громадян Швеції. Серед них – замах на вбивство і співучасть у вбивстві, організація вибухів і зберігання зброї.

Хуммельгаард оголосив, що данська поліція посилить співпрацю зі шведськими колегами, відрядивши до Швеції офіцера на постійній основі, щоб "забезпечити ще більш постійну і ефективну розвідувальну співпрацю".

Хоча Шенгенська зона, членами якої є Швеція і Данія, сприяє вільному пересуванню, держави-члени мають право тимчасово відновити внутрішній прикордонний контроль, щоб протистояти серйозним загрозам державній політиці або внутрішній безпеці.

Ці заходи мають бути виправдані винятковими обставинами, бути пропорційними і повідомлятися відповідним інституціям ЄС та сусіднім країнам.

Нагадаємо, Німеччина запровадила вибіркові перевірки на кордоні з Польщею та Чехією наприкінці вересня 2023 року. У відповідь ці країни запровадили контроль документів на кордоні зі Словаччиною, щоб зупинити мігрантів, які прибувають здебільшого з Сербії через Угорщину.

Нещодавно німецький депутат від проурядових вільних демократів (ВДП) Крістіан Дюрр закликав продовжити перевірки на кордоні, які були тимчасово посилені на час проведення чемпіонату Європи з футболу.