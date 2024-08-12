Немецкие зеленые призвали положить конец временному контролю на границах

Представители немецких зеленых критикуют меры временного пограничного контроля, направленные на ограничение незаконной миграции, заявляя, что они нарушают Шенгенский пограничный кодекс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В открытом письме к Еврокомиссии зеленые критикуют внутренний пограничный контроль, введенный федеральным министром внутренних дел Нэнси Фезер.

"Сегодня мы обращаемся к вам с беспокойством относительно стационарного контроля на границе с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией, введенного Федеральным министерством внутренних дел", – говорится в письме европейских, федеральных и земельных парламентариев Партии зеленых к Европейской комиссии и ее президенту Урсуле фон дер Ляйен.

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Германия, как и семь других стран-членов ЕС, пока не действует в соответствии с Шенгенским кодексом о границах, говорится в письме.

"Кроме того, новый экспертный отчет показывает, что предполагаемый эффект от пограничного контроля и сообщения об успехах в этом отношении очень сомнительны и во многих случаях не подтверждены статистически", – утверждают политики.

Письмо подписали, в частности, депутаты Европарламента Анна Каваццини и Эрик Марквардт, члены Бундестага Филиз Полат и Марсель Эммерих, а также член парламента земли Бранденбург Сара Дамус.

В октябре прошлого года Фезер объявила о стационарном контроле на сухопутных границах с Чехией, Польшей и Швейцарией и сообщила об этом Европейской комиссии. Стационарный контроль на сухопутной границе с Австрией действует с 2015 года. Этот контроль неоднократно продлевался с целью ограничения нелегальной миграции и борьбы с контрабандой людей.

Сейчас контроль действует до 15 декабря для Швейцарии, Чехии и Польши и до 11 ноября для Австрии. Кроме того, проверки проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Во время чемпионата Европы по футболу в июне проверки проводились на всех немецких границах.

Недавно Фезер подчеркнула влияние этих мер пограничного контроля. На прошлой неделе она заявила, что внутренний пограничный контроль перекроет маршруты контрабандистов.

Введение временного стационарного контроля на внутренней границе во время проведения основных событий Чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр понятно как краткосрочная мера, пишут политики от зеленых. Но после завершения двух крупных событий должен быть положен конец стационарному пограничному контролю, который иногда длится годами.

"Комиссия ЕС должна обеспечить соблюдение закона", – говорится в письме. Стационарный внутренний пограничный контроль приводит к нагрузке на людей и компании в приграничных регионах, на пассажиров, на торговлю и на саму полицию, утверждают подписанты.

Ранее министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал к усилению пограничного контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

А министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард допустил возможность усиления пограничного контроля со Швецией, чтобы предотвратить въезд шведских подростков-преступников.