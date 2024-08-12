Rheinmetall оголосив про передачу Чехії танків Leopard в рамках кільцевого обміну

Німецька оборонна компанія Rheinmetall повідомила про замовлення на постачання основних бойових танків та броньованих ремонтно-евакуаційних машин до Чеської Республіки в рамках кільцевого обміну для підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це в німецькій компанії заявили 12 серпня.

Відповідна угода була підписана наприкінці липня 2024 року в Празі між представниками обох країн та Rheinmetall. Точну вартість замовлення не називають, кажучи про "низький тризначний діапазон у мільйонах євро".

Чеські збройні сили отримають від Rheinmetall 14 основних бойових танків Leopard 2A4 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Buffalo. Своєю чергою чеські військові передаватимуть Україні військову техніку.

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Перша машина має бути відправлена до Чехії наприкінці 2024 року, решта танків буде доставлена до кінця квітня 2025 року, а поставка ARV 3 Buffalo завершиться на початку 2026 року.

Як і під час першого кільцевого обміну з Чеською Республікою в жовтні 2022 року, Rheinmetall у тісній співпраці з Федеральним міністерством оборони Німеччини та чеською владою і збройними силами уклала необхідні контракти протягом короткого періоду часу. Роботи над транспортними засобами також вже розпочалися.

"Машини, що є власністю Rheinmetall, є модернізованими бронетранспортерами Leopard 2A4, які раніше перебували на озброєнні різних країн-користувачів. Сучасна броньована ремонтно-евакуаційна машина ARV 3 Buffalo змонтована на вдосконаленому шасі Leopard 2", – повідомили в компанії.

Кільцевий обмін – це процедура, розроблена німецьким урядом у співпраці з сусідами Німеччини та союзниками по НАТО для підтримки України в її боротьбі проти російської агресії. Зокрема, країни-члени НАТО надають Україні важку техніку радянських часів в обмін на легкодоступні західні військові системи.

У червні цього року уряд також вирішив приєднатися до угоди про спільну закупівлю танків Leopard 2A8 з іншими європейськими країнами на чолі з Німеччиною. Чехія має заплатити 52,1 млрд крон за 77 танків у шести модифікаціях. Чехія і Німеччина зараз обговорюють, серед іншого, промислову кооперацію.

Танки Leopard у версіях 2A4 і 2A8 мають замінити радянську техніку, після 2030 року чеська армія може мати їх до 122 одиниць.