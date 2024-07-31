Чехія в подарунок від Німеччини отримає ще 15 танків Leopard

Чеська Республіка отримає в подарунок від Німеччини ще 14 танків Leopard 2A4 і один рятувальний танк Büffel 3 на шасі Leopard 2A4.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

Міністерство оборони підписало документ про передачу танків у середу. Танки є другою компенсацією за чеські поставки військової техніки в Україну.

Німеччина в обмін на підтримку України також передала Чехії 14 танків Leopard 2A4 та одну ремонтно-евакуаційну машину у 2022 та 2023 роках.

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Чеське міністерство також розпочало попередні ринкові консультації щодо закупівлі додаткових танків Leopard 2A4. У лютому прем'єр-міністр Петр Фіала повідомив про можливість купівлі ще 15 танків Leopard 2A4 у Німеччини. Загалом Чехія матиме 42 танки Leopard 2A4 і три ремонтно-евакуаційні машини.

"Модернізація нашої танкової армії триває. Ми замінюємо радянську техніку на нові, сучасні машини, які здатні протистояти сучасному полю бою. Це важливий крок вперед для наших танкістів. Я також хочу подякувати німецькій стороні за те, що вона змогла таким чином оцінити нашу допомогу Україні, яка стикається з жорстокою російською агресією", – сказала про подарунок міністерка оборони Яна Чернохова.

У червні цього року уряд також вирішив приєднатися до угоди про спільну закупівлю танків Leopard 2A8 з іншими європейськими країнами на чолі з Німеччиною. Чехія має заплатити 52,1 мільярда крон за 77 танків у шести модифікаціях. Чехія і Німеччина зараз обговорюють, серед іншого, промислову кооперацію.

Згідно з попередньою заявою міністерства, контракт на закупівлю має бути укладений до кінця цього року, а перед його укладенням умови переговорів будуть повторно затверджені урядом.

Танки Leopard у версіях 2A4 і 2A8 мають замінити радянську техніку, після 2030 року чеська армія може мати їх до 122 одиниць.

Як повідомлялося, Румунія готується укласти контракт із Південною Кореєю про закупівлю 54 самохідних гаубиць K9 на суму близько 1 мільярда доларів.