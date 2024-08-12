Rheinmetall объявил о передаче Чехии танков Leopard в рамках кольцевого обмена

Немецкая оборонная компания Rheinmetall сообщила о заказе на поставку основных боевых танков и бронированных ремонтно-эвакуационных машин в Чешскую Республику в рамках кольцевого обмена для поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в немецкой компании заявили 12 августа.

Соответствующее соглашение было подписано в конце июля 2024 года в Праге между представителями обеих стран и Rheinmetall. Точную стоимость заказа не называют, говоря о "нижнем диапазоне сотен миллионов евро".

Чешские вооруженные силы получат от Rheinmetall 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo. В свою очередь чешские военные будут передавать Украине военную технику.

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Первая машина должна быть отправлена в Чехию в конце 2024 года, остальные танки будут доставлены до конца апреля 2025 года, а поставка ARV 3 Buffalo завершится в начале 2026 года.

Как и во время первого кольцевого обмена с Чешской Республикой в октябре 2022 года, Rheinmetall в тесном сотрудничестве с Федеральным министерством обороны Германии и чешскими властями и вооруженными силами заключила необходимые контракты в течение короткого периода времени. Работы над транспортными средствами также уже начались.

"Машины, являющиеся собственностью Rheinmetall, являются модернизированными бронетранспортерами Leopard 2A4, которые ранее состояли на вооружении различных стран-пользователей. Современная бронированная ремонтно-эвакуационная машина ARV 3 Buffalo смонтирована на усовершенствованном шасси Leopard 2", – сообщили в компании.

Кольцевой обмен – это процедура, разработанная немецким правительством в сотрудничестве с соседями Германии и союзниками по НАТО для поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. В частности, страны-члены НАТО предоставляют Украине тяжелую технику советских времен в обмен на легкодоступные западные военные системы.

В июне этого года правительство также решило присоединиться к соглашению о совместной закупке танков Leopard 2A8 с другими европейскими странами во главе с Германией. Чехия должна заплатить 52,1 млрд крон за 77 танков в шести модификациях. Чехия и Германия сейчас обсуждают, среди прочего, промышленную кооперацию.

Танки Leopard в версиях 2A4 и 2A8 должны заменить советскую технику, после 2030 года чешская армия может иметь их до 122 единиц.