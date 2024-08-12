На Мальте отпустили потомка короля Румынии, которому вынесли приговор на родине

Уголовный апелляционный суд Мальты в понедельник, 12 августа, постановил отпустить из-под стражи 76-летнего Павела-Филиппа Гогенцоллерна – потомка румынской королевской династии, которого на родине приговорили к заключению за злоупотребление влиянием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Мальтийский суд в своем решении отметил "реальный риск" того, что права Павела-Филиппа могут быть нарушены в случае экстрадиции в Румынию по европейскому ордеру на арест.

"По этим причинам суд постановляет освободить 76-летнего мужчину", – говорится в решении.

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Адвокат румынского принца Мириаме Лаичи заявила, что это решение "кладет конец судебному преследованию" ее клиента, добавив, что тот в ближайшие дни вернется в Париж.

В 2020 году Павела-Филиппа Гогенцоллерна приговорили в Румынии к трем годам и четырем месяцам заключения за якобы участие в схеме, в рамках которой он и группа мошенников пытались присвоить имущество, которое ему принадлежит как потомку румынского короля.

Румынские власти оценили убытки от действий мошенников в 145 млн евро.

Павел-Филипп назвал приговор политически мотивированным и выехал во Францию. Там его арестовали по выданному Румынией ордеру, но позже отпустили, отклонив румынский запрос об экстрадиции.

На Мальте румына арестовали в апреле, когда он оказался там проездом, но в июле отпустили под залог.

Напомним, в прошлом году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск последнего царя Болгарии Симеона II Борисова Саксен-Кобург-Готского против болгарских властей и обязал их компенсировать более 1,6 млн евро.