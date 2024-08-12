На Шпіцбергені в серпні зафіксували температурний рекорд

На архіпелазі Шпіцберген в Арктиці минулими вихідними була зафіксована найвища температура в серпні за всю історію спостережень.

Про це в понеділок, 12 серпня, повідомив Норвезький метеорологічний інститут, пише "Європейська правда".

Відомство зазначило, що в неділю на метеостанції в аеропорту Шпіцбергену зафіксували температуру в 20,3 градуса за Цельсієм.

Попередній серпневий рекорд зареєстрували ще 31 серпня 1997 року, він становив 18,1 градуса за Цельсієм.

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"Температура залишатиметься високою до сьогоднішнього дня. Можливо, і сьогодні буде 20 градусів?" – додали там.

Архіпелаг Шпіцберген розташований між материковою Норвегією та Північним полюсом. Середні серпневі температури там становлять від шести до дев'яти градусів за Цельсієм.

Раніше повідомляли, що четверта хвиля літньої спеки останніми днями накрила Іспанію: у неділю північні регіони країни пережили аномально високі температури, що перевищували 40 градусів за Цельсієм.

А в деяких найпопулярніших туристичних містах Італії різко зросла кількість людей, які звертаються по невідкладну медичну допомогу у зв'язку із сильною спекою.