На Шпицбергене в августе зафиксировали температурный рекорд

На архипелаге Шпицберген в Арктике в минувшие выходные была зафиксирована самая высокая температура в августе за всю историю наблюдений.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил Норвежский метеорологический институт, пишет "Европейская правда".

Ведомство отметило, что в воскресенье на метеостанции в аэропорту Шпицбергена зафиксировали температуру в 20,3 градуса по Цельсию.

Предыдущий августовский рекорд зарегистрировали еще 31 августа 1997 года, он составлял 18,1 градуса по Цельсию.

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"Температура будет оставаться высокой до сегодняшнего дня. Возможно, и сегодня будет 20 градусов?" – добавили там.

Архипелаг Шпицберген расположен между материковой Норвегией и Северным полюсом. Средние августовские температуры там составляют от шести до девяти градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что четвертая волна летней жары в последние дни накрыла Испанию: в воскресенье северные регионы страны пережили аномально высокие температуры, превышающие 40 градусов по Цельсию.

А в некоторых самых популярных туристических городах Италии резко возросло количество людей, которые обращаются за неотложной медицинской помощью в связи с сильной жарой.