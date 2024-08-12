Літня спека вразила традиційно прохолоднішу північ Іспанії

Четверта хвиля літньої спеки накрила Іспанію останніми днями: у неділю північні регіони країни пережили аномально високі температуру, що перевищували 40 градусів за Цельсієм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

За даними метеорологічної служби AEMET, протягом вихідних температура різко зросла по всій Іспанії, але особливо – в традиційно прохолодній північній частині Кантабрійського моря.

Це спричинило попередження про "надзвичайний ризик" в регіонах Кантабрії та Країни Басків.

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Люди охолоджували себе за допомогою вентиляторів у баскському Більбао, одному з найбільш постраждалих від спеки міст.

"Занадто спекотно, не можна просто перебувати ні на вулиці, ні на пляжі", – сказала Хосефа Кастільйо в інтерв'ю агентству.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії закликало людей пити воду, захищатися від сонця і звернути особливу увагу на молодь і літніх людей.

За даними іспанської метеорологічної служби, очікується, що температура почне знижуватися з понеділка.

В останні дні спека також прийшла на територію Франції. А в Італії хвиля спеки почалася ще з минулого понеділка, прогнозували, що цей тиждень може стати найспекотнішим періодом літа.