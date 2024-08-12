В Італії дедалі більше людей звертаються за меддопомогою через сильну спеку

У деяких найпопулярніших туристичних містах Італії різко зросла кількість людей, які звертаються за невідкладною медичною допомогою у зв'язку із сильною спекою.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Починаючи приблизно з середини червня, Італію охопила чергова хвиля спеки. Очікується, що в деяких центральних і південних регіонах найближчими днями температура повітря перевищить 40 градусів за Цельсієм.

У понеділок Міністерство охорони здоров'я оголосило червоний рівень небезпеки у 17 містах, тобто очікується, що навіть здорові люди можуть опинитися під загрозою через спекотну погоду.

Реклама:

Президент Італійського товариства невідкладної медицини Фабіо Де Яко розповів, що з посиленням спеки на 20% зросла кількість людей, які звертаються за невідкладною допомогою у таких містах, як Рим, Флоренція, Венеція та Неаполь.

У Римі були випадки, коли люди непритомніли від спеки на площі Святого Петра або під час скупчення біля популярних пам'яток.

Доктор П'єрпаоло Чіоккетті зазначив, що більшість людей, які потребують допомоги, були літніми і страждали від інших хвороб.

"Але і молоді люди не повинні недооцінювати наслідки спеки", – сказав він.

Він порадив людям не звертатися до відділень швидкої допомоги з хворобами, з якими можна впоратися вдома. Більшість випадків захворювань, пов'язаних зі спекою, вирішуються за допомогою регідратації. Лише 1-2% потребують госпіталізації.

Повідомляється, що чотири людини померли в Італії в липні від хвороб, пов'язаних з екстремальною спекою.

Раніше повідомляли, що четверта хвиля літньої спеки накрила Іспанію останніми днями: у неділю північні регіони країни пережили аномально високі температури, що перевищували 40 градусів за Цельсієм.

В останні дні спека також прийшла на територію Франції.