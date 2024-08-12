ЄС попередив Маска через його інтерв’ю з Трампом

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон звернувся до власника X (Twitter) Ілона Маска, закликавши його протидіяти поширенню "шкідливого контенту" в соцмережі з огляду на прийдешнє інтерв’ю з Дональдом Трампом.

Свого листа Бретон виклав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Пояснюючи звернення до Маска, єврокомісар зазначив, що "з великою аудиторією приходить більша відповідальність".

Його попередження, ідеться в листі, мотивоване "ризиком збільшення потенційно шкідливого контенту в ЄС", зокрема майбутнім інтерв'ю "з кандидатом у президенти США", а також роллю X (Twitter) у підбурюванні заворушень у Великій Британії.

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"Ми відстежуємо потенційні ризики в ЄС, пов'язані з поширенням контенту, який може підбурювати до насильства, ненависті та расизму у зв'язку з великими політичними або суспільними подіями в усьому світі", – зазначив Бретон.

Він додав, що Єврокомісія буде пильно відстежувати будь-які порушення правил ЄС щодо видалення шкідливого контенту й готова вжити заходів, "якщо це буде виправдано для захисту громадян ЄС від серйозної шкоди".

У ніч проти вівторка за Києвом Трамп, як очікується, дасть інтерв’ю Маску, що знаменує його повернення в X (Twitter) з моменту блокування у 2021 році.

Наразі соцмережу перевіряє Європейський Союз відповідно до свого Акта про цифрові послуги (DSA), який вимагає від великих онлайн-платформ контролювати контент, щоб захистити користувачів від шкоди.

Акт про цифрові послуги ЄС набув чинності восени 2023 року. Тоді ж стало відомо про розслідування проти соцмережі Маска.

Минулого місяця Європейська комісія офіційно оголосила попередження X (Twitter) Ілона Маска через недостатню протидію дезінформації та незаконному контенту, що може тягти за собою штрафи.