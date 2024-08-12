ЕС предупредил Маска из-за его интервью с Трампом

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон обратился к владельцу X (Twitter) Илону Маску, призвав его противодействовать распространению "вредного контента" в соцсети, учитывая грядущее интервью с Дональдом Трампом.

Свое письмо Бретон выложил в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Объясняя обращение к Маску, еврокомиссар отметил, что "с большой аудиторией приходит большая ответственность".

Его предупреждение, говорится в письме, мотивировано "риском увеличения потенциально вредного контента в ЕС", в частности предстоящим интервью "с кандидатом в президенты США", а также ролью X (Twitter) в подстрекательстве беспорядков в Великобритании.

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"Мы отслеживаем потенциальные риски в ЕС, связанные с распространением контента, который может подстрекать к насилию, ненависти и расизму в связи с крупными политическими или общественными событиями во всем мире", – отметил Бретон.

Он добавил, что Еврокомиссия будет пристально отслеживать любые нарушения правил ЕС по удалению вредоносного контента и готова принять меры, "если это будет оправдано для защиты граждан ЕС от серьезного вреда".

В ночь на вторник по Киеву Трамп, как ожидается, даст интервью Маску, что знаменует его возвращение в X (Twitter) с момента блокировки в 2021 году.

Сейчас соцсеть проверяет Европейский Союз в соответствии со своим Актом о цифровых услугах (DSA), который требует от крупных онлайн-платформ контролировать контент, чтобы защитить пользователей от вреда.

Акт о цифровых услугах ЕС вступил в силу осенью 2023 года. Тогда же стало известно о расследовании против соцсети Маска.

В прошлом месяце Европейская комиссия официально объявила предупреждение X (Twitter) Илона Маска из-за недостаточного противодействия дезинформации и незаконному контенту, что может повлечь за собой штрафы.