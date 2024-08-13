Белый дом: Иран может осуществить атаку на Израиль на этой неделе

В Белом доме предполагают, что Иран может осуществить "значительную" атаку на Израиль уже на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует AFP.

Иран и ливанская группировка "Хезболла" пообещали отомстить Израилю за убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Гании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра.

По словам Кирби, необходимо готовиться к тому, что "это может быть значительная серия атак".

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"Мы разделяем те же беспокойство и ожидания, что и наши израильские коллеги относительно возможных сроков – это может произойти уже на этой неделе", – добавил он.

Ранее в понедельник лидеры Британии, Германии и Франции предупредили Иран, что он понесет ответственность за любую возможную атаку на Израиль, что приведет к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставит под угрозу возможность заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Это заявление появилось после сообщений в СМИ, что израильская разведка считает вероятной иранскую атаку в ближайшие дни.

Иран предупредил, что отомстит за убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Считают, что за этим убийством стоит Израиль, который мстит за нападение ХАМАС 7 октября.

Напомним, США, Египет и Катар сейчас ведут посреднические усилия между Израилем и ХАМАС для достижения соглашения о прекращении огня, предостерегая от эскалации.