Популярність ультраправих у Німеччині дещо зросла

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" потроху відновлює свою популярність серед виборців.

Про це свідчать результати опитування Insa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"Альтернатива для Німеччини" могла б отримати 18% голосів на федеральних виборах, якби вони відбувалися наступної неділі. Це відповідає зростанню на один відсотковий пункт у порівнянні з попереднім тижнем.

Згідно з опитуванням, інші партії, представлені в Бундестазі, можуть зберегти свої показники попереднього тижня. Християнсько-демократичний союз залишається найсильнішою партією з 30,5%, у Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца СДПН з 15%. Зелені отримають 10,5%, а Вільна демократична партія ледве долає прохідний бар'єр до парламенту з п'ятьма відсотками.

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Інші партії разом втратили один відсотковий пункт і досягли 8,5%.

"Чорно-червона коаліція (ХДС-СДПН – ред.) – це єдиний варіант коаліції, який є математично можливим і ще не був політично виключений ніким в ХДС", – заявив голова Insa Герман Блінкерт.

У червні опитування показували, що "Альтернатива для Німеччини" користується підтримкою майже третини виборців у землі Тюрингія в центральній частині країни перед земельними виборами, які відбудуться 1 вересня.

Зазначимо, що "АдН" здобула великі перемоги на місцевих виборах у східних федеральних землях, що пройшли 9 червня.