У Лондоні висунули звинувачення чоловіку, що поранив 11-річну дівчинку
32-річному чоловікові висунули звинувачення у замаху на вбивство 11-річної дівчинки на Лестер-сквер у Лондоні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Лондона.
Окрім замаху на вбивство, нападник Йоан Пінтару також був звинувачений у зберіганні холодної зброї, додали в поліції.
У понеділок 11-річна дівчинка була серйозно поранена в результаті ножового поранення на Лестер-сквер у центральній частині британської столиці, але травми не загрожують її життю.
Хоча спочатку вважалося, що 34-річна мати дівчинки також постраждала, пізніше було підтверджено, що кров з ран її доньки була помилково прийнята за її власну, повідомила поліція у вівторок.
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.
Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.