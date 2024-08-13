У Лондоні висунули звинувачення чоловіку, що поранив 11-річну дівчинку

32-річному чоловікові висунули звинувачення у замаху на вбивство 11-річної дівчинки на Лестер-сквер у Лондоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Лондона.

Окрім замаху на вбивство, нападник Йоан Пінтару також був звинувачений у зберіганні холодної зброї, додали в поліції.

У понеділок 11-річна дівчинка була серйозно поранена в результаті ножового поранення на Лестер-сквер у центральній частині британської столиці, але травми не загрожують її життю.

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Хоча спочатку вважалося, що 34-річна мати дівчинки також постраждала, пізніше було підтверджено, що кров з ран її доньки була помилково прийнята за її власну, повідомила поліція у вівторок.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.

Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.