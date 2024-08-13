В Лондоне предъявили обвинения мужчине, ранившему 11-летнюю девочку

32-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство 11-летней девочки на Лестер-сквер в Лондоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на полицию Лондона.

Кроме покушения на убийство, нападавший Йоан Пинтару также был обвинен в хранении холодного оружия, добавили в полиции.

В понедельник 11-летняя девочка была серьезно ранена в результате ножевого ранения на Лестер-сквер в центральной части британской столицы, но травмы не угрожают ее жизни.

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Хотя первоначально считалось, что 34-летняя мать девочки также пострадала, позже было подтверждено, что кровь из ран ее дочери была ошибочно принята за ее собственную, сообщила полиция во вторник.

Напомним, в конце прошлого месяца 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девочки.

Дезинформация о личности нападавшего подогрела массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.