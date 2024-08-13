Розвідка Британії: Російські військові і пілоти страждають від браку питної води

Розвідувальна спільнота Великої Британії у новому огляді проаналізувала ситуацію з дефіцитом питної води у російській армії.

Відповідний огляд опублікований на сторінці британського Міноборони в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, розвідка зазначає, що деякі підрозділи окупаційної армії РФ, що воюють в Україні, ймовірно, відчувають дефіцит питної води.

Пошкодження, завдані під час російських ударів по об'єктах комунальної інфраструктури, майже напевно призводять до перебоїв у водопостачанні, що загострилось через спекотну погоду.

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Крім того, у липні проросійський військовий блогер повідомив, що норма води для російських пілотів була обмежена до одного літра на день. Це еквівалентно чверті мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур.

Як наслідок російські пілоти, як повідомляється, зверталися за водою до місцевих жителів, зазначає розвідка.

У відповідь на нестачу води деякі російські військові частини були змушені виготовити імпровізовані засоби фільтрації, використовуючи застояні калюжі для задоволення щоденних потреб у воді.

"Це з великою ймовірністю призвело до зростання захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів. Нестача води, що призводить до зневоднення і підвищеного ризику інфікування, майже напевно вплине на моральний дух і оперативну ефективність", – йдеться в огляді.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка відзначала, що російські сухопутні війська продовжують проводити наступальні операції на багатьох ділянках фронту на Донеччині, при цьому Росія досягла подальшого тактичного прогресу.

Також у МО Британії відзначали, що за останні два місяці середньодобові втрати росіян вбитими і пораненими знизилися з максимального за весь час повномасштабної війни рівня до 1140 осіб у липні 2024 року.