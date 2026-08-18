ЗМІ: перші шведські в’язні прибули до орендованої в’язниці в Естонії

18 серпня до Естонії прибув перший рейс зі шведськими ув’язненими, яких розмістять в орендованій в’язниці у Тарту.

Про це повідомляє ERR з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Журналістам стало відомо, що у вівторок перший літак зі шведськими в’язнями, яких розмістять в орендованій в’язниці у Тарту, приземлився на авіабазі в Емарі. Їх перевезуть до пенітенціарного закладу протягом дня.

В адміністрації не стали підтверджувати факт прибуття до подальших офіційних повідомлень.

Нагадаємо, у червні естонський парламент затвердив поправки до закону, що дозволяють переводити іноземних ув’язнених до естонських в’язниць, в рамках відповідної угоди зі Швецією.

Угода передбачає використання до 400 камер у Тартуській в’язниці для розміщення до 600 шведських ув’язнених, 200 з яких мають привезти вже цього року. Залежно від кількості ув’язнених, Естонія буде отримувати за їх розміщення 31-61 млн євро на рік.

Угода діє протягом п’яти років із можливістю її продовження ще на три роки.

В Естонії домовленість оцінюють суперечливо, у червні проти неї провели акцію протесту.

Естонія – серед країн ЄС із найнижчим рівнем злочинності, тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна.