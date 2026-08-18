Німеччина відкриває новий центр для дослідження безпілотників

У вівторок у східнонімецькій землі Саксонія-Ангальт має відбутися відкриття нового науково-дослідного центру з безпілотників – через два тижні після інциденту з безпілотником в аеропорту Лейпцига.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Новий об’єкт при Німецькому аерокосмічному центрі (DLR) у Кохштедті, що на південь від міста Магдебурга, офіційно відкриють міністр внутрішніх справ Александр Добріндт, міністерка з питань досліджень та технологій Доротея Бер та прем’єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце.

Центр проводитиме дослідження нових технологій безпеки, пов’язаних із дронами, та випробовуватиме їх у реалістичних умовах, поєднуючи наукову теорію з практичними вимогами служб безпеки Німеччини.

"Гонка озброєнь у сфері дронових технологій вимагає створення спеціалізованих науково-дослідних об’єктів, щоб не відставати", – заявив Добріндт після нещодавнього інциденту в Лейпцигу, коли поблизу кількох українських вантажних літаків було виявлено дрон із вибухівкою. Прокурори заявили про "серйозний напад на транспортну та логістичну інфраструктуру Німеччини" і продовжують розслідування.

Речниця Міністерства внутрішніх справ заявила в понеділок, що для визначення того, що саме потрібно Німеччині для покращення своїх можливостей протидії дронам, необхідні "значні дослідження, розробки та спостереження". Вона зазначила, що новий об’єкт у Кохштедті стане "ключовим компонентом" у цій справі.

Німецький уряд особливо стурбований розвитком дронів, керованих штучним інтелектом, які можуть продовжувати рух до своїх цілей навіть тоді, коли перешкоди переривають їхнє з’єднання. Іншим ключовим аспектом є точна ідентифікація різних типів безпілотників для застосування найефективніших засобів захисту.

Нагадаємо, в аеропорту Лейпцига біля українського літака було виявлено дрон, оснащений вибухівкою та детонатором, що потрапив туди непоміченим.

За даними німецьких слідчих, безпілотник летів на крило українського літака, але дивом не вибухнув, а відскочив від крила та впав на землю.

Американська розвідка пов’язує інцидент з Росією; посольство РФ у Берліні назвало інцидент у Лейпцигу сфабрикованою провокацією.